В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь "Укренерго"

Четвер 20 листопада 2025 13:58
В яких областях найважча ситуація зі світлом: відповідь "Укренерго" Фото: глава "Укренерго" Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Найважча ситуація зі світлом наразі у прикордонних, прифронтових областях України, а також на Одещині.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава "Укренерго" Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону.

"Можна говорити про всі прикордонні області. Це Чернігівська область, Сумська область, Харківська область, Дніпропетровська область, Запорізька область. Також, на жаль, Одеська область, яка не є прифронтовою, але вона досить часто страждає від масованих дронових атак по підстанціях операторів системи розподілу", - сказав Зайченко.

За його словами, саме у цих областях ситуація найважча.

"І найбільша робота у наших колег з операторів системи розподілу для забезпечення живлення споживачів", - додав глава "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масштабні удари по енергетичних об'єктах України. У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі удари в Україні запровадили погодинні відключення електроенергії.

Сьогодні, 20 листопада, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях України. В усіх регіонах діють графіки відключення світла.

Графіки погодинних відключень сьогодні діють:

  • з 00:00 до 23:59 - від 2,5 до 4 черг

Графіки обмеження потужності:

  • з 00:00 до 23:59 - для промислових споживачів

Зокрема, у Києві світло вимикатимуть до чотирьох разів за день. А згідно з графіками, з 13:30 до 14:00 у столиці взагалі може не бути світла.

Окрім того, три українські атомні електростанції були вимушені зменшити свою потужність 19 листопада, після того як росіяни обстріляли енергетичні обʼєкти навколо станцій.

