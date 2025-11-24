ua en ru
Росіяни дронами атакували судно у Одеській області: виникла пожежа

Понеділок 24 листопада 2025 09:47
Фото: росіяни дронами атакували судно у Одеській області (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі дронами атакували портову інфраструктуру Одеської області. В результаті ворожого удару виникла пожежа на одному з суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Вночі 24 листопада зафіксовано чергову атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини. Цього разу росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.", - зазначив Кіпер.

За словами керівника Одеської ОВА, на неексплуатованому судні виникло загорання, яке оперативно ліквідовано рятувальниками. Дані про загиблих та постраждалих не надходили.



Також минулої ночі російські війська вкотре атакували дронами Одеську область. Під атакою опинилися Одеса та окремі райони області. Внаслідок влучань ворожих безпілотників виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури та в колишній промисловій будівлі, які вогнеборці оперативно ліквідували.

Обстріл України в ніч на 24 листопада

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 листопада, російські війська масовано атакували Харків дронами. У місті зафіксовано приліт в один з будинків та є інформація про жертв і постраждалих.

За даними Повітряних сил ЗСУ, У ніч на 24 листопада російські окупанти випустили по Україні 162 безпілотники різних типів. Протиповітряною обороною збито, або подавлено 125 ворожих безпілотників.

Проте зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині.

