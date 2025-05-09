До 30 тисяч гривень на навчання: хто і як може отримати ваучер від держави

Українці з певних соціальних категорій можуть безкоштовно пройти навчання або перекваліфікацію за державною програмою. Держава надає до 30 тисяч гривень

Хто і як може отримати ваучер на навчання, розповідає РБК-Україна із посиланням на Державну службу зайнятості .

Ваучер на навчання допоможе отримати нову спеціальність, посилити свої навички та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.

Що таке ваучер на навчання

Ваучер на навчання - це одноразова фінансова допомога від держави, яка покриває вартість навчання до 30 280 грн. Ці кошти надаються для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації.

Якщо навчання коштує більше - особа або її роботодавець сплачують різницю самостійно. Після закінчення навчання видається диплом державного зразка.

Хто має право на ваучер

Право на ваучер мають громадяни, які не зареєстровані як безробітні та вже мають одну з освіт - професійно-технічну, фахову передвищу або вищу. Також вони повинні відповідати одній з категорій:

особи віком від 45 років (зі стажем роботи не менше 15 років);

звільнені з військової або спеціальної служби (за станом здоров'я чи скороченням, із вислугою);

ветерани або демобілізовані;

особи з інвалідністю (за відсутності підходящої роботи);

внутрішньо переміщені особи (за відсутності підходящої роботи);

особи, звільнені з полону внаслідок російської агресії;

громадяни, які зазнали поранення, контузії чи захворювання під час війни в районах бойових дій.

Хто не може отримати ваучер

Ваучер не надається особам, які:

є зареєстрованими безробітними;

не працюють, але мають підходящу роботу на дату подання заяви;

вже проходили перекваліфікацію за державні кошти протягом останніх 3 років;

не мають жодної з освіт (професійної, фахової або вищої).

Також ваучер не надається тим, хто вже навчається: заявку потрібно подати до вступу до навчального закладу.

Як подати заявку

Подати заявку на отримання ваучера на навчання можна онлайн та офлайн.

Онлайн:

заповніть форму на сайті Державної служби зайнятості;

заявка автоматично надсилається до центру зайнятост;

протягом трьох робочих днів кар'єрний радник зв'яжеться з вами та пояснить подальші кроки.

Офлайн:

можна звернутися до найближчого центру зайнятості й отримати консультацію особисто.

Які документи потрібні

Для оформлення ваучера особа має подати:

паспорт;

трудову книжку або інші документи, що підтверджують зайнятість;

документ про освіту;

ідентифікаційний код;

для ВПО - довідку про взяття на облік.

Важливо пам’ятати, що навчання має здійснюватися у закладі, який має ліцензію на відповідний рівень освіти. Міністерство економіки затвердило перелік із 123 професій, на які можна вчитися за ваучером.

Якщо ваучер не використано - повертати кошти не потрібно.

Особа з профтехосвітою не може одразу йти на вищу, але може здобути фахову передвищу.

Більше інформації можна знайти на сайті Державної служби зайнятості у рубриці "Ваучер". Також можна звернутися до контакт-центру за телефоном: 0 800 600 288, або написати у Telegram чи Facebook Messenger.