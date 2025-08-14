Робота для молодих українців: які компенсації та гранти пропонує держава

Для того, щоб українська молодь швидше могла зрозуміти, ким хоче стати та за якою професією працювати, необхідна якісна профорієнтація. Вже сьогодні Державна служба зайнятості допомагає будувати відповідні "кар'єрні маршрути".

Про це у розмові з РБК-Україна розповіла директор ДСЗ Юлія Жовтяк.

Яку допомогу пропонує держава молодим фахівцям

За словами експерта, молодь - не просто "робочі руки".

"Це - драйвери змін", - наголосила Жовтяк.

Виходячи з цього Державна служба зайнятості, чиї центри працюють в усіх регіонах України та навіть онлайн:

пропонує активні програми зайнятості й компенсаційних механізмів;

й компенсаційних механізмів; допомагає писати резюме та готуватися до співбесід;

допомагає проходити тести з профорієнтації.

"Ми допомагаємо будувати кар'єрні маршрути, створювати можливості й відкривати та розвивати свій потенціал", - пояснила директор ДСЗ.

Щоб заохотити бізнес брати на роботу молодь, держава компенсує роботодавцю 50% мінімальної зарплати впродовж пів року (така компенсація надається за працевлаштування молоді, яка вже має страховий стаж або працевлаштовується на перше робоче місце).

Крім того, зареєстрованим безробітним можна пройти безкоштовне перенавчання.

Якщо молода людина має пільги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), по інвалідності або інші, є ветераном - існує програма ваучерів.

Так, держава компенсує витрати на навчання (до 30 280 гривень) для здобуття професії чи підвищення кваліфікації.

При цьому людина сама обирає і фах, і освітній заклад (в цілому тут доступні 155 професій).

Також українці 18-25 років можуть отримати мікрогрант від держави сумою до 150 тис. гривень - на підприємництво. При цьому не потрібно створювати робочі місця.

На загальних умовах можна взяти грант "Власна справа" - до 250 тис. гривень зі створенням двох робочих місць.

Якщо ж людина є ветераном, максимальна сума гранту сягає 1 млн гривень.