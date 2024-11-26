Гранти на бізнес для ВПО: як отримати гроші на відкриття власної справи
Українці можуть отримати державні гранти на відкриття бізнесу. Зокрема, це стосується і внутрішніх переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.
Державна програма "Власна справа" була створена у липні 2022 року. Україні можуть отримати мікрогранти на створення бізнесу. Оформити грант можуть і внутрішньо переміщені особи.
Сума грантів коливається від 50 до 250 тисяч гривень. Сума кредиту залежить від умов:
- до 75 тисяч гривень (виключно для фізичних осіб, з подальшою необхідністю зареєструватись як ФОП);
- до 150 тисяч гривень (необхідно створити 1 робоче місце);
- до 250 тисяч гривень (необхідно створити 2 робочих місця).
Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплату оренди, послуги маркетингу та реклами, комерційної концесії, лізингу. Грант може отримати фізична та юридична особа, а також ФОП.
Крім того, потрібно представити бізнес-план для отримання гранту на власну справу. Детальніше про це - за посиланням.
Станом на серпень 2024 року українці отримали понад 17,3 тисячі грантів у межах програми "Власна справа". Загальна сума становить майже 4,2 млрд гривень.
За даними Мінекономіки, найчастіше підприємці отримували кошти на бізнес у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автомобілів та мотоциклів, тимчасового розміщення й організації харчування, переробної промисловості.
Найбільше бізнесів відкривали у Львівській області, на другому місці - Київ.
Більше про те, що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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