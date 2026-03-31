Рішення України не показувати "Дружбу" розділило ЄС, - ЗМІ

Рішення України не допускати місію ЄС для інспектування нафтопроводу "Дружба", що постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, розділило та розчарувало деякі країни Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Нерозумно", "загадка" та "незрозуміло" - такими словами європейські дипломати описують перешкоджання Києвом роботі команди, відправленої для огляду пошкодженого трубопроводу.

"У нас немає чіткого уявлення про те, якою є українська стратегія", – сказав один зі співрозмовників видання.

Інспекційна група ЄС, що складається з національних експертів та координується Європейською Комісією, перебуває в Україні вже кілька тижнів, очікуючи схвалення Києва для відвідування місця останнього нападу на важливий енергетичний трубопровід.

Поки що такого дозволу не надійшло.

"Якщо трубопровід 'Дружба' буде розблоковано, виграють усі сторони", - зазначив інший дипломат ЄС, назвавши затримку "загадкою".

"ЄС хоче ухвалити ще один пакет санкцій і чинити тиск на Росію, Україна потребує кредиту, Угорщина та Словаччина критично залежать від поставок нафти і працюють на запасах або встановлюють подвійні ціни. Єдиний вихід із цього глухого кута - перевірити ситуацію на місці та з’ясувати, що там насправді відбувається", - пояснив співрозмовник Euractiv.

Водночас інші дипломати були більш прихильними до України.

"З людського погляду можна зрозуміти: навіщо ремонтувати те, що фінансує військову машину іншої сторони?" - сказав один із дипломатів ЄС.

Ще інші дипломати наголосили, що "це абсурдна ситуація" та що Україна "перебуває у стані війни".

"Ми в ЄС відмовляємося від російського газу та нафти. Альтернативи є. Все, що стосується 'Дружби', слід розглядати в цьому контексті", – зазначив третій дипломат.