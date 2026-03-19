Європейські експерти прибули до України для перевірки "Дружби", - Reuters

Експерти Євросоюзу у четвер, 19 березня, прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство повідомило, що європейські експерти прибули сьогодні до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Це відбувається після того, як його закриття в січні спричинило конфлікт з Угорщиною, яка блокує надання Києву кредиту від ЄС.

Що передувало

У вівторок, 17 березня, у ЗМІ з’явилася інформація, що 18 березня незалежні експерти з країн Європи відвідають "Дружбу" та оглянуть пошкоджену ділянку нафтопроводу.

Серед них не буде представників Угорщини та Словаччини, а логістику забезпечить представництво ЄС в Україні. Представники ЄК зазначили, що експерти відвідають "Дружбу" перед зустріччю європейських лідерів 19 березня щодо розблокування позики для України.

Пізніше в МЗС України повідомили, що не мають жодної інформації про місію Євросоюзу на нафтопровід "Дружба".

Українське МЗС розповіло, що Єврокомісія раніше зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу, пошкодженого під час російських ударів.

Допомога ЄС у відновленні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 березня заявила, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення "Дружби".

За словами президента України Володимира Зеленського, ремонтні роботи на обхідній лінії завершаться вже скоро. Він зазначив, що насосна станція Броди відновить технічну працездатність приблизно за півтора місяця.