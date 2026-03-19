Європейські експерти прибули до України для перевірки "Дружби", - Reuters

13:30 19.03.2026 Чт
2 хв
ЄС хоче з'ясувати, наскільки серйозними є пошкодження нафтопроводу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: експерти оцінять стан пошкодженого РФ нафтопроводу (Getty Images)

Експерти Євросоюзу у четвер, 19 березня, прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок обстрілу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Кредит попри "Дружбу": Україна сподівається, що ЄС знайде механізми обійти Орбана

Агентство повідомило, що європейські експерти прибули сьогодні до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Це відбувається після того, як його закриття в січні спричинило конфлікт з Угорщиною, яка блокує надання Києву кредиту від ЄС.

Що передувало

У вівторок, 17 березня, у ЗМІ з’явилася інформація, що 18 березня незалежні експерти з країн Європи відвідають "Дружбу" та оглянуть пошкоджену ділянку нафтопроводу.

Серед них не буде представників Угорщини та Словаччини, а логістику забезпечить представництво ЄС в Україні. Представники ЄК зазначили, що експерти відвідають "Дружбу" перед зустріччю європейських лідерів 19 березня щодо розблокування позики для України.

Пізніше в МЗС України повідомили, що не мають жодної інформації про місію Євросоюзу на нафтопровід "Дружба".

Українське МЗС розповіло, що Єврокомісія раніше зверталася до України з питаннями щодо приблизних термінів ремонту нафтопроводу, пошкодженого під час російських ударів.

Допомога ЄС у відновленні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 березня заявила, що Україна прийняла пропозицію Євросоюзу щодо фінансової та технічної підтримки для відновлення "Дружби".

За словами президента України Володимира Зеленського, ремонтні роботи на обхідній лінії завершаться вже скоро. Він зазначив, що насосна станція Броди відновить технічну працездатність приблизно за півтора місяця.

Конфлікт через "Дружбу"

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що блокуватиме фінансову допомогу від ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, доки Київ не відновить транзит російської нафти "Дружбою" до угорських НПЗ.

У відповідь Єврокомісія заявила про готовність допомогти з ремонтом пошкодженої ділянки трубопроводу. Водночас експерти розцінюють дії Будапешта як політичний тиск із використанням енергетики як важеля впливу.

Пізніше до Києва прибула угорська делегація на чолі з держсекретарем Мінекономіки Габором Чапеком, однак у МЗС України наголосили, що її представники не мали офіційного статусу.

