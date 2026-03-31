ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Решение Украины не показывать "Дружбу" разделило ЕС, - СМИ

10:57 31.03.2026 Вт
3 мин
В ЕС разочарованы, что Украина не допустила миссию к поврежденному нефтепроводу
aimg Ірина Глухова
Решение Украины не допускать миссию ЕС для инспектирования нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию, разделило и разочаровало некоторые страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Читайте также: ЕС выдвинул Украине требование по "Дружбе", но получил отказ, - FT

"Глупо", "загадка" и "непонятно" - такими словами европейские дипломаты описывают препятствование Киевом работе команды, отправленной для осмотра поврежденного трубопровода.

"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", - сказал один из собеседников издания.

Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов и координируемая Европейской Комиссией, находится в Украине уже несколько недель, ожидая одобрения Киева для посещения места последнего нападения на важный энергетический трубопровод.

Пока что такого разрешения не поступило.

"Если трубопровод 'Дружба' будет разблокирован, выиграют все стороны", - отметил другой дипломат ЕС, назвав задержку "загадкой".

"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика - проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", - пояснил собеседник Euractiv.

В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.

"С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?" - сказал один из дипломатов ЕС.

Еще другие дипломаты отметили, что "это абсурдная ситуация" и что Украина "находится в состоянии войны".

"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается 'Дружбы', следует рассматривать в этом контексте", - отметил третий дипломат.

Ситуация вокруг "Дружбы"

Напомним, в конце января россияне нанесли удар по нефтепроводу "Дружба". Из-за атаки РФ транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был полностью прекращен.

Вместо критики Москвы за нападение на "Дружбу", Будапешт и Братислава обвинили Украину в задержке восстановления работы трубопровода "по политическим причинам".

Конфликт обострился после ультиматума премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал финансирование ЕС на 90 млрд евро, требуя возобновления транзита российской нефти через "Дружбу".

В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.

В то же время Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не располагает никакой информацией о миссии ЕС на "Дружбу", о которой ранее сообщали СМИ.

19 марта стало известно, что эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода, который был поврежден в результате обстрела РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Венгрия Дружба Война в Украине
Новости
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны