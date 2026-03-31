Решение Украины не показывать "Дружбу" разделило ЕС, - СМИ
Решение Украины не допускать миссию ЕС для инспектирования нефтепровода "Дружба", поставляющего российскую нефть в Венгрию и Словакию, разделило и разочаровало некоторые страны Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Глупо", "загадка" и "непонятно" - такими словами европейские дипломаты описывают препятствование Киевом работе команды, отправленной для осмотра поврежденного трубопровода.
"У нас нет четкого представления о том, какова украинская стратегия", - сказал один из собеседников издания.
Инспекционная группа ЕС, состоящая из национальных экспертов и координируемая Европейской Комиссией, находится в Украине уже несколько недель, ожидая одобрения Киева для посещения места последнего нападения на важный энергетический трубопровод.
Пока что такого разрешения не поступило.
"Если трубопровод 'Дружба' будет разблокирован, выиграют все стороны", - отметил другой дипломат ЕС, назвав задержку "загадкой".
"ЕС хочет принять еще один пакет санкций и оказать давление на Россию, Украина нуждается в кредите, Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти и работают на запасах или устанавливают двойные цены. Единственный выход из этого тупика - проверить ситуацию на месте и выяснить, что там на самом деле происходит", - пояснил собеседник Euractiv.
В то же время другие дипломаты были более благосклонны к Украине.
"С человеческой точки зрения можно понять: зачем ремонтировать то, что финансирует военную машину другой стороны?" - сказал один из дипломатов ЕС.
Еще другие дипломаты отметили, что "это абсурдная ситуация" и что Украина "находится в состоянии войны".
"Мы в ЕС отказываемся от российского газа и нефти. Альтернативы есть. Все, что касается 'Дружбы', следует рассматривать в этом контексте", - отметил третий дипломат.
Ситуация вокруг "Дружбы"
Напомним, в конце января россияне нанесли удар по нефтепроводу "Дружба". Из-за атаки РФ транзит российской нефти в Венгрию и Словакию был полностью прекращен.
Вместо критики Москвы за нападение на "Дружбу", Будапешт и Братислава обвинили Украину в задержке восстановления работы трубопровода "по политическим причинам".
Конфликт обострился после ультиматума премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал финансирование ЕС на 90 млрд евро, требуя возобновления транзита российской нефти через "Дружбу".
В ответ Еврокомиссия заявила о готовности помочь с ремонтом поврежденного участка трубопровода.
В то же время Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не располагает никакой информацией о миссии ЕС на "Дружбу", о которой ранее сообщали СМИ.
19 марта стало известно, что эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода, который был поврежден в результате обстрела РФ.