Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)

Поки більшість українців лише мріють про відпустку, рись Степан у столичному зоопарку досхочу насолоджується справжнім весняним теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook.

Як живеться рисі Степану в зоопарку Києва

Українцям розповіли, що "неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо".

При цьому він навіть і не здогадується, за словами авторів публікації, що "його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах".

"А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", - запросили мешканців і гостей столиці.

Насамкінець дітям і дорослим порадили приходити до фруктового саду зоопарку "за добрим настроєм".

Скільки коштують квитки для дітей і дорослих

Сьогодні вартість вхідного квитка, придбаного у квитковій касі зоопарку в Києві, становить:

для дітей - 250 гривень;

для дорослих - 350 гривень.

Якщо ж купити квитки онлайн, заплатити потрібно буде менше:

за дитину (з 6 до 16 років) - 225 гривень;

за дорослого - 315 гривень.

Тим часом безкоштовно відвідати столичний зоопарк можуть:

діти до 6 років;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти-сироти (до 18 років);

особи з інвалідністю I групи.

Квиток у зоопарк для пільгових категорій відвідувачів (за умови наявності відповідного підтверджуючого документа/посвідчення) коштує 250 гривень і розрахований на:

студентів денної форми навчання;

пенсіонерів за віком;

осіб з інвалідністю II групи;

учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії.

Окрема вартість квитків встановлена для:

багатодітних сімей - 100 гривень (за 1 особу);

учасників бойових дій - 200 гривень;

власників "Картки киянина" - 250 гривень.

Варто зауважити також, що День відвідувача у КиївЗоо - щосереди. Тоді вартість квитків (за 1 особу) така:

у касі - 250 гривень;

онлайн - 225 гривень.

Насамкінець абонемент на 10 відвідувань київського зоопарку коштує 2 500 гривень.