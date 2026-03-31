Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)
Поки більшість українців лише мріють про відпустку, рись Степан у столичному зоопарку досхочу насолоджується справжнім весняним теплом.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook.
Як живеться рисі Степану в зоопарку Києва
Українцям розповіли, що "неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо".
Степан, схоже, полюбляє гратися
При цьому він навіть і не здогадується, за словами авторів публікації, що "його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах".
Погляд тварини - надзвичайно пильний
"А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", - запросили мешканців і гостей столиці.
Рись Степан - великий дикий кіт
Насамкінець дітям і дорослим порадили приходити до фруктового саду зоопарку "за добрим настроєм".
Публікація КиївЗоо
Скільки коштують квитки для дітей і дорослих
Сьогодні вартість вхідного квитка, придбаного у квитковій касі зоопарку в Києві, становить:
- для дітей - 250 гривень;
- для дорослих - 350 гривень.
Якщо ж купити квитки онлайн, заплатити потрібно буде менше:
- за дитину (з 6 до 16 років) - 225 гривень;
- за дорослого - 315 гривень.
Тим часом безкоштовно відвідати столичний зоопарк можуть:
- діти до 6 років;
- діти з інвалідністю віком до 18 років;
- діти-сироти (до 18 років);
- особи з інвалідністю I групи.
Квиток у зоопарк для пільгових категорій відвідувачів (за умови наявності відповідного підтверджуючого документа/посвідчення) коштує 250 гривень і розрахований на:
- студентів денної форми навчання;
- пенсіонерів за віком;
- осіб з інвалідністю II групи;
- учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії.
Окрема вартість квитків встановлена для:
- багатодітних сімей - 100 гривень (за 1 особу);
- учасників бойових дій - 200 гривень;
- власників "Картки киянина" - 250 гривень.
Нинішня вартість квитків
Варто зауважити також, що День відвідувача у КиївЗоо - щосереди. Тоді вартість квитків (за 1 особу) така:
- у касі - 250 гривень;
- онлайн - 225 гривень.
Насамкінець абонемент на 10 відвідувань київського зоопарку коштує 2 500 гривень.
