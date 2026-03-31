Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)

19:04 31.03.2026 Вт
3 хв
Цей дикий кіт точно знає, як підкорити ваше серце одним лише поглядом
aimg Ірина Костенко
Рись Степан вміє насолоджуватись життям (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Поки більшість українців лише мріють про відпустку, рись Степан у столичному зоопарку досхочу насолоджується справжнім весняним теплом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook.

Читайте також: В Україні може бути набагато менше рисей, ніж вважалось: чому статистика хибить

Як живеться рисі Степану в зоопарку Києва

Українцям розповіли, що "неймовірний рись Степан насолоджується весняним теплом у КиївЗоо".

Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)

Степан, схоже, полюбляє гратися (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

При цьому він навіть і не здогадується, за словами авторів публікації, що "його мімішні світлини розійшлися мемами у соцмережах".

Рись Степан готується до пляжного сезону: як живеться зірці мемів у зоопарку Києва (фото)

Погляд тварини - надзвичайно пильний (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"А поки наші дієтологи та фізіотерапевти готують Степана до пляжного сезону, ви можете навідатись та помилуватись цим надзвичайним котиком", - запросили мешканців і гостей столиці.

Рись Степан - великий дикий кіт (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Насамкінець дітям і дорослим порадили приходити до фруктового саду зоопарку "за добрим настроєм".

Публікація КиївЗоо (скриншот: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Скільки коштують квитки для дітей і дорослих

Сьогодні вартість вхідного квитка, придбаного у квитковій касі зоопарку в Києві, становить:

  • для дітей - 250 гривень;
  • для дорослих - 350 гривень.

Якщо ж купити квитки онлайн, заплатити потрібно буде менше:

  • за дитину (з 6 до 16 років) - 225 гривень;
  • за дорослого - 315 гривень.

Тим часом безкоштовно відвідати столичний зоопарк можуть:

  • діти до 6 років;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років;
  • діти-сироти (до 18 років);
  • особи з інвалідністю I групи.
Читайте також: Прогулянки вдарять по гаманцю? У Ботсаду імені Гришка розповіли, чи піднімуть ціни на квитки

Квиток у зоопарк для пільгових категорій відвідувачів (за умови наявності відповідного підтверджуючого документа/посвідчення) коштує 250 гривень і розрахований на:

  • студентів денної форми навчання;
  • пенсіонерів за віком;
  • осіб з інвалідністю II групи;
  • учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС I категорії.

Окрема вартість квитків встановлена для:

  • багатодітних сімей - 100 гривень (за 1 особу);
  • учасників бойових дій - 200 гривень;
  • власників "Картки киянина" - 250 гривень.

Нинішня вартість квитків (скриншот: zoo.kyiv.ua/vartist-kvytkiv)

Варто зауважити також, що День відвідувача у КиївЗоо - щосереди. Тоді вартість квитків (за 1 особу) така:

  • у касі - 250 гривень;
  • онлайн - 225 гривень.

Насамкінець абонемент на 10 відвідувань київського зоопарку коштує 2 500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про рись "без кордонів" - як фотопастки у Карпатах зафіксували "гіперактивного" хижака.

Крім того, ми пояснювали, чому з квітня в Україні стартує "сезон тиші".

Читайте також, як діяти, якщо зустріли рись у Карпатах.

Новини
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Дають два місяці. Росія висунула новий ультиматум щодо Донбасу, - Зеленський
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни