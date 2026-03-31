Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)
Пока большинство украинцев только мечтают об отпуске, рысь Степан в столичном зоопарке вволю наслаждается настоящим весенним теплом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.
Как живется рыси Степану в зоопарке Киева
Украинцам рассказали, что "невероятный рысь Степан наслаждается весенним теплом в КиевЗоо".
Степан, похоже, любит играть (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
При этом он даже и не догадывается, по словам авторов публикации, что "его мимишные фотографии разошлись мемами в соцсетях".
Взгляд животного - чрезвычайно пристальный (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
"А пока наши диетологи и физиотерапевты готовят Степана к пляжному сезону, вы можете наведаться и полюбоваться этим чрезвычайным котиком", - пригласили жителей и гостей столицы.
Рысь Степан - большой дикий кот (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Напоследок детям и взрослым посоветовали приходить во фруктовый сад зоопарка "за хорошим настроением".
Публикация КиевЗоо (скриншот: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Сколько стоят билеты для детей и взрослых
Сегодня стоимость входного билета, приобретенного в билетной кассе зоопарка в Киеве, составляет:
- для детей - 250 гривен;
- для взрослых - 350 гривен.
Если же купить билеты онлайн, заплатить нужно будет меньше:
- за ребенка (с 6 до 16 лет) - 225 гривен;
- за взрослого - 315 гривен.
Между тем бесплатно посетить столичный зоопарк могут:
- дети до 6 лет;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- дети-сироты (до 18 лет);
- лица с инвалидностью I группы.
Билет в зоопарк для льготных категорий посетителей (при условии наличия соответствующего подтверждающего документа/удостоверения) стоит 250 гривен и рассчитан на:
- студентов дневной формы обучения;
- пенсионеров по возрасту;
- лиц с инвалидностью II группы;
- участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.
Отдельная стоимость билетов установлена для:
- многодетных семей - 100 гривен (за 1 человека);
- участников боевых действий - 200 гривен;
- владельцев "Карточки киевлянина" - 250 гривен.
Нынешняя стоимость билетов (скриншот: zoo.kyiv.ua/vartist-kvytkiv)
Стоит заметить также, что День посетителя в КиевЗоо - каждую среду. Тогда стоимость билетов (за 1 человека) такова:
- в кассе - 250 гривен;
- онлайн - 225 гривен.
В завершение абонемент на 10 посещений киевского зоопарка стоит 2 500 гривен.
