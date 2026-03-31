Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)

19:04 31.03.2026 Вт
Этот дикий кот точно знает, как покорить ваше сердце одним лишь взглядом
aimg Ирина Костенко
Рысь Степан умеет наслаждаться жизнью (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Пока большинство украинцев только мечтают об отпуске, рысь Степан в столичном зоопарке вволю наслаждается настоящим весенним теплом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.

Как живется рыси Степану в зоопарке Киева

Украинцам рассказали, что "невероятный рысь Степан наслаждается весенним теплом в КиевЗоо".

Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Степан, похоже, любит играть (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

При этом он даже и не догадывается, по словам авторов публикации, что "его мимишные фотографии разошлись мемами в соцсетях".

Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Взгляд животного - чрезвычайно пристальный (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"А пока наши диетологи и физиотерапевты готовят Степана к пляжному сезону, вы можете наведаться и полюбоваться этим чрезвычайным котиком", - пригласили жителей и гостей столицы.

Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Рысь Степан - большой дикий кот (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Напоследок детям и взрослым посоветовали приходить во фруктовый сад зоопарка "за хорошим настроением".

Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Публикация КиевЗоо (скриншот: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Сколько стоят билеты для детей и взрослых

Сегодня стоимость входного билета, приобретенного в билетной кассе зоопарка в Киеве, составляет:

  • для детей - 250 гривен;
  • для взрослых - 350 гривен.

Если же купить билеты онлайн, заплатить нужно будет меньше:

  • за ребенка (с 6 до 16 лет) - 225 гривен;
  • за взрослого - 315 гривен.

Между тем бесплатно посетить столичный зоопарк могут:

  • дети до 6 лет;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • дети-сироты (до 18 лет);
  • лица с инвалидностью I группы.
Билет в зоопарк для льготных категорий посетителей (при условии наличия соответствующего подтверждающего документа/удостоверения) стоит 250 гривен и рассчитан на:

  • студентов дневной формы обучения;
  • пенсионеров по возрасту;
  • лиц с инвалидностью II группы;
  • участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС I категории.

Отдельная стоимость билетов установлена для:

  • многодетных семей - 100 гривен (за 1 человека);
  • участников боевых действий - 200 гривен;
  • владельцев "Карточки киевлянина" - 250 гривен.

Рысь Степан готовится к пляжному сезону: как живется звезде мемов в зоопарке Киева (фото)Нынешняя стоимость билетов (скриншот: zoo.kyiv.ua/vartist-kvytkiv)

Стоит заметить также, что День посетителя в КиевЗоо - каждую среду. Тогда стоимость билетов (за 1 человека) такова:

  • в кассе - 250 гривен;
  • онлайн - 225 гривен.

В завершение абонемент на 10 посещений киевского зоопарка стоит 2 500 гривен.

