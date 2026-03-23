Майже неможливо побачити: як діяти, якщо зустріли рись в Карпатах

Євразійська рись - одна з найрідкісніших кішок України, яка майже не контактує з людьми. Попри статус рідкісного виду з Червоної книги, навколо неї досі існують міфи про небезпеку.

Як насправді поводиться хижак, чому його неможливо побачити та як безпечно співіснувати з найбільшою кішкою Європи - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Статус та чисельність: Вид внесено до Червоної книги України як "рідкісний". На сьогодні в країні мешкає близько 500 особин: близько 400 у Карпатах та понад 100 на Поліссі.

Вид внесено до Червоної книги України як "рідкісний". На сьогодні в країні мешкає близько 500 особин: близько 400 у Карпатах та понад 100 на Поліссі. Міф про агресію: Рись не розглядає людину як здобич. Напад можливий лише у виняткових випадках (поранення або захист кошенят), але навіть тоді тварина не буде переслідувати людину.

Рись не розглядає людину як здобич. Напад можливий лише у виняткових випадках (поранення або захист кошенят), але навіть тоді тварина не буде переслідувати людину. Скритність: Побачити рись у лісі - велика удача. Вона може годинами стежити за людиною, залишаючись непоміченою. Найчастіше про її присутність свідчать лише сліди на снігу.

Побачити рись у лісі - велика удача. Вона може годинами стежити за людиною, залишаючись непоміченою. Найчастіше про її присутність свідчать лише сліди на снігу. Габарити та територія: Доросла особина важить близько 25 кг, а для життя їй потрібна величезна територія - від 100 до 200 кв.км. За добу хижак може долати до 25 км.

Доросла особина важить близько 25 кг, а для життя їй потрібна величезна територія - від 100 до 200 кв.км. За добу хижак може долати до 25 км. Захист господарств: Найефективнішим способом захисту худоби є "електропастухи". WWF-Україна вже передала фермерам Карпат 45 таких систем, що довели свою ефективність.

Чому рись не становить загрози людині

Рись євразійська (Lynx lynx) - один із найрідкісніших і найпотаємніших хижаків України, якого майже неможливо побачити в дикій природі. Вона уникає контакту з людиною та тримається подалі від населених територій.

Попри це, навколо цього виду досі існує чимало міфів, зокрема про його нібито небезпечність для людини. Насправді ж фахівці Всесвітнього фонду природи WWF-Україна наголошують: людина і рись можуть безпечно співіснувати за умови дотримання простих правил поведінки у природі.

Фото: рись в Україні (WWF-Україна, Ужанський нацпарк)

Рись євразійська - найбільший представник родини котячих в Україні та один із найефективніших хижаків. Водночас вона вирізняється вкрай обережною поведінкою і максимально уникає людини.

Поширений міф про те, що рись може напасти на людину, не відповідає дійсності.

У природних умовах цей хижак не розглядає людину як здобич. Реальна небезпека може виникнути лише у виняткових ситуаціях - наприклад, якщо тварина поранена або захищає своє потомство (але переслідувати людину не буде - залишиться поруч зі своїми кошенятами).

Фахівці підкреслюють, що напади рисі на свійських тварин також трапляються вкрай рідко.

Чому її майже неможливо побачити

Рись - одна з найбільш обережних тварин серед великих хижаків України. Ця потаємна кішка може годинами стежити у лісі за людиною, але не показуватись їй на очі.

Саме тому зустріти її у дикій природі - велика удача. Найчастіше про присутність цього хижака свідчать лише сліди на снігу.

Як поводитися при зустрічі з риссю

Експерти WWF-Україна радять дотримуватися простих правил безпеки:

не робити різких рухів і не намагатися наблизитися до тварини;

повільно відступати, зберігаючи спокій;

у разі загрозливої поведінки (шипіння, демонстрація агресії) можна крикнути, налякавши тварину голосом;

поводитися в лісі помірно гучно, щоб рись заздалегідь почула людину і уникла контакту.

Якщо тварина не хвора і не травмована - загрози для життя людини немає. У більшості випадків рись першою залишає місце зустрічі та не становить небезпеки для людини.

Хоча випадки нападу рисі на свійських тварин трапляються вкрай рідко, експерти радять заздалегідь подбати про базові заходи безпеки, особливо в регіонах, де мешкають дикі хижаки.

Найефективнішим і водночас найбільш гуманним способом захисту є використання електричних огорож, або так званих "електропастухів". Це спеціальні системи, які створюють короткі безпечні електричні імпульси, що відлякують тварину, але не завдають їй шкоди.

Такі огорожі широко застосовуються у країнах Європейського Союзу для запобігання конфліктам між людьми та дикими тваринами. Вони допомагають захистити худобу, пасіки та фермерські господарства, не порушуючи природну поведінку хижаків.

Фото: рись в Україні (WWF-Україна, Рівненський природний заповідник)

В Україні подібні рішення вже впроваджуються. Зокрема, за підтримки Всесвітнього фонду природи WWF-Україна у Карпатському регіоні фермерам та пасічникам передано 45 електроогорож, які вже довели свою ефективність у захисті господарств і допомагають зменшувати конфлікти між людьми та дикими тваринами.

Додатково фахівці рекомендують:

утримувати свійських тварин у захищених приміщеннях у нічний час;

використовувати собак-охоронців;

встановлювати освітлення або шумові відлякувачі;

не залишати харчові відходи поблизу господарств.

Рись в Україні: де водиться, скільки її залишилось і що варто знати

Рись євразійська - найбільша дика кішка Європи, яка сьогодні потребує особливої охорони.

Ще у 1994 році цей вид внесли до Червоної книги України зі статусом "рідкісний". Рись також охороняється міжнародними природоохоронними угодами, зокрема Червоним списком МСОП, CITES і Бернською конвенцією.

За офіційними даними, в Україні мешкає понад 500 рисей. Найбільше їх зосереджено в Карпатах - близько 400 особин, ще понад 100 - на Поліссі. Саме ці регіони залишаються ключовими оселищами виду.

Рись євразійська - рідкісний великий хижак і один із символів дикої природи Карпат і Полісся. Це також один із видів, якими опікується WWF-Україна, адже він потребує системного захисту та збереження природних умов існування.

Доросла рись має довжину тіла 80-100 см (іноді - до 130 см), зріст близько 60 см і вагу приблизно 25 кг. Попри відносно компактні розміри, ця тварина потребує значних територій для життя.

Індивідуальна ділянка рисі залежить від статі та особливостей середовища і в середньому становить від 100 до 200 кв. км. За добу тварина може долати 7-15 км, а самець на рівнинних територіях Полісся - до 15–25 км. На ці показники впливають сезон, погодні умови, рельєф і рівень людського втручання.

Такі великі переміщення пояснюються потребою у достатній кормовій базі, безпечних місцях для розмноження та мінімальному турбуванні з боку людини.

Водночас одним із головних викликів для виду залишається фрагментація середовища існування. Розвиток інфраструктури - зростання міст, будівництво доріг, залізниць і парканів - розділяє природні території на ізольовані ділянки.

У таких умовах тваринам складніше переміщуватися між оселищами, знаходити партнерів і забезпечувати стабільну кормову базу.

У довгостроковій перспективі це становить загрозу для генетичного різноманіття та виживання популяції.

Саме тому збереження екологічної зв’язності - можливості вільного пересування між природними територіями - є критично важливим для збереження рисі та інших видів, які потребують великих просторів для життя.