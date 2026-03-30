В Україні може бути набагато менше рисей, ніж вважалось: чому статистика хибить

Реальна чисельність популяції в Україні рисі - найбільшої кішки Карпат - може бути суттєво меншою, ніж "офіційна статистика".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів зоолог, учасник антарктичних експедицій та менеджер проєктів "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна Ігор Дикий .

Навіщо рисі можуть ходити "за кордон"

Експерт розповів, що зараз у рисі - найбільшої кішки Карпат - саме сезон парування.

"Вони активно пересуваються, можуть проходити більш як 20 кілометрів", - поділився Дикий.

Він уточнив, що спеціалісти відстежують тварин за допомогою фотопасток.

"І бачимо, що окремі самці переходять від нас у Словаччину та Польщу. Потім - вертаються", - констатув зоолог.

Чи відома точна кількість цих хижаків в Україні

Згідно з деякими офіційними підрахунками, у Карпатах нині - близько 400 рисей. Ще близько 100 - мешкають на Поліссі.

Водночас Дикий визнав, що це - лише "умовні цифри".

"Ми зараз на стадії визначення реальної чисельності популяції", - додав спеціаліст.

Він розповів, що раніше "кожен єгер рахував особин на своїй території".

"Тепер ми дійшли до висновку, що потрібно проводити синхронний моніторинг, бо рись проходить багато кілометрів, перетинаючи різні території. І може виникнути ризик підрахувати одну й ту саму особину кілька разів", - пояснив зоолог.

Отже, за його словами, "дані про 500 рисей є приблизними".

Чому кількість тварин можуть перебільшувати

Дикий повідомив, що нині фахівці проводять "детерміністичний моніторинг рисі в Ужанському національному природному парку - на території так званого тристороннього транскордонного резервату (заповідної території між Україною, Словаччиною і Польщею)".

"Виявили, що кілька самців під час сезону постійно переміщуються між цими територіями у пошуках самок", - поділився науковець.

Він додав, що якби на цих тварин не було "паспортів" (фотографій їхнього рисунку з двох боків тіла), можна було б подумати, що "у нас багато рисей".

Тобто одну й ту саму особину можна було б рахувати по кілька разів.

"Але по факту - це лише три рисі самця, які постійно мігрують в пошуках самки і всюди залишають сліди", - пояснив Дикий.

За його словами, часто буває також, що "лісівники рахують рисей за старою методикою - по слідах на снігу".

"Насправді, це може бути, що один і той самий самець мітить територію. У підсумку може виявитись, що в Україні не 500 рисей, а 250-300", - підсумував експерт.