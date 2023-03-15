РФ збила дрон США над Чорним морем, а Кабмін представив план на 2023 рік: новини за 14 березня

Війна РФ проти України:

Російський винищувач зіткнувся з американським дроном над Чорним морем

Вчора два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотника розвідки ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9. Крім того, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на дрон і пролітали перед ним.

Пізніше до Держдепу викликали посла Росії у США, щоб висловити йому "рішуче заперечення".

Проте координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що США продовжать польоти над Чорним морем, адже воно нікому не належить.

Крім того, російські військові могли вкрасти американський безпілотник після того, як збили його.

Спецтрибунал для Росії підтримують уже 32 країни

За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.

"Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати

Це вже другий боєприпас, виробництво якого розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном. За замовленням Міноборони вже доставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80.

Сейм Литви одноголосно визнав ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Парламент Литви рішуче засудив використання будь-яких найманських груп, таких як "Вагнер", створених за підтримки влади РФ, для скоєння злочинів агресії на території України.

У резолюції йдеться, що найманці "Вагнера" "здійснюють систематичні, тяжкі злочини агресії - вбивають та катують громадянських мешканців України, бомбардують житлові будинки та інші цивільні об'єкти, - що дорівнює тероризму".

Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися цього року, - президент Литви

Гітанас Науседа підкреслив, що українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності: "Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання - допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу".

Польща може поставити Україні винищувачі МіГ протягом 4-6 тижнів

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, однак більше ніяких деталей він не повідомив.

Зеленський провів засідання Ставки: учасники висловилися за утримання Бахмута

Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута.

Кабмін представив свій план дій на 2023 рік

У документі понад 500 завдань на цей рік.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання", - повідомив прем'єр України Денис Шмигаль.

Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Так, уряд схвалив звільнення: