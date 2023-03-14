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Втрати Росії в Україні за добу: 740 окупантів, 10 танків та 11 БПЛА

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 08:23
Втрати Росії в Україні за добу: 740 окупантів, 10 танків та 11 БПЛА Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 березня (t.me/edelweiss10tg)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 14 березня, українські військові ліквідували за добу 740 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 160 540 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 танків, 15 ББМ і 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3484 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 6789 (+15) од,
  • артилерійських систем - 2519 (+16) од,
  • РСЗВ - 495 (+2) од,
  • засоби ППО - 260 (+1) од,
  • літаків - 304 (+0) од,
  • гелікоптерів - 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
  • крилаті ракети - 907 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5367 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 256 (+5)

Як повідомлялося, російські окупанти не припиняють вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, при цьому загарбники зазнають значних втрат. Військові ЗСУ на цих ділянках фронту відобразили понад 100 ворожих атак за минулу добу.

При цьому ЗСУ провели успішну контратаку на захід від Сватового Луганської області, а також ряд рейдів лівобережжям Херсонської області. Війська РФ продовжують просуватися біля Бахмута.

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