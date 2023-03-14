ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 14 березня 2023 20:32
США продовжать польоти над Чорним морем, воно нікому не належить, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор у Раді нацбезпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США не припинятимуть польоти над Чорним морем після того, як там зіткнулися російський винищувач та американський безпілотник.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, якщо цей інцидент був сигналом росіян про те, що вони хочуть стримати США від польотів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, такий крок зазнає невдачі.

"Ми продовжуватимемо літати і діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній країні. І ми збираємося продовжувати робити те, що необхідно для забезпечення інтересів нашої національної безпеки в цій частині світу", - наголосив Кірбі.

Він також зазначив, що присутність американських безпілотників над Чорним морем не є чимось новим.

"Ми постійно літаємо над цим повітряним простором уже рік. Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію у росіян перед польотом у міжнародному повітряному просторі", - додав Кірбі.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися американський безпілотник MQ-9 Reaper та російський винищувач Су-27.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже проінформували президента США Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Білий дім чорное море дрони Кирби
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України