У Держдеп США викликали посла Росії через інцидент із безпілотником

Державний департамент США викликав російського посла через збиття американського безпілотника над Чорним морем.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки The Baily Beast Шенон Варви у Twitter .

"Державний департамент викличе російського посла в департамент, щоб висловити "рішучі заперечення" з приводу поведінки Росії. Процес виклику йде/очікується сьогодні в другій половині дня", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

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