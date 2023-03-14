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У Держдеп США викликали посла Росії через інцидент із безпілотником

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Вівторок 14 березня 2023 20:31
У Держдеп США викликали посла Росії через інцидент із безпілотником
Автор: Валерія Поліщук

Державний департамент США викликав російського посла через збиття американського безпілотника над Чорним морем.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки The Baily Beast Шенон Варви у Twitter.

"Державний департамент викличе російського посла в департамент, щоб висловити "рішучі заперечення" з приводу поведінки Росії. Процес виклику йде/очікується сьогодні в другій половині дня", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Чорним морем зіткнулися російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

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