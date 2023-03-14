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Вперше за часи незалежності. "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 13:06
Вперше за часи незалежності. "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди Фото: "Укроборонпром" почав виробляти 125-мм снаряди (t.me/UOP_Official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний концерн "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати. Виробництво розгорнуто у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром".

Повідомляється, що за замовленням Міноборони вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т- 64, Т- 72 і Т-80, якими українські військові б’ють росіян.

Зазначається, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм.

При цьому з міркувань безпеки виробництво винесено за межі держави, однак у створенні боєприпасів беруть участь українці: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" спільно з країною НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" планує виробляти нове озброєння разом із чеським виробником броньованої техніки.

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Укроборонпром НАТО
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