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Польща може поставити Україні винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів

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Польща, Вівторок 14 березня 2023 14:27
Польща може поставити Україні винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 для боротьби проти російської агресії протягом 4-6 тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністр Польщі Матеуша Моравецького на конференції, яку приводить wPolityce.

Зазначимо, що раніше президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова передати Україні всі свої винищувачі МіГ-29, які перебувають у робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни.

Окрім того, Словаччина має передати винищувачі МіГ-29 Україні спільно з Польщею. Братислава готова передати 13 винищувачів, але спочатку це має затвердити парламент.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що готовність Польщі та Словаччини передати Україні МіГ-29 свідчать про те, що процес постачання винищувачів Україні зрушив з місця.

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