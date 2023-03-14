ua ru
Вт, 14 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Новость на русском →
Вівторок 14 березня 2023 19:19
Кабмін схвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА Фото: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 14 березня, Кабінет міністрів схвалив звільнення глав трьох ОВА. Зокрема, Луганської, Одеської та Хмельницької.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Так, уряд схвалив звільнення:

  • Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

  • Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

  • Гамалія Сергія В'ячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що в Офісі президента розглядають можливість відставки двох глав Луганської та Одеської ОВА.

Зазначимо, що у січні за підозрою у корупції було затримано іншого заступника голови Одеської ОВА – Олега Муратова. При цьому на початку березня співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВ Ігоря Ткачука.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України