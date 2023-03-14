ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Під час Ставки було обговорено актуальну ситуацію на фронті. "Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - пише пресслужба. Під час засідання було проаналізовано забезпечення озброєнням і боєприпасами наших воїнів й окремо обговорено темпи, а також обсяги надходження допомоги від партнерів союзників та їх подальший розподіл.