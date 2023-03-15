РФ сбила дрон США над Черным морем, а Кабмин представил план на 2023 год: новости за 14 марта

Война РФ против Украины:

Российский истребитель столкнулся с американским дроном над Черным морем

Вчера два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотника разведки ВВС США, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Один из российских самолетов Су-27 попал в пропеллер MQ-9. Кроме того, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо на дрон и пролетали перед ним.

Позже в Госдеп вызвали посла России в США, чтобы выразить ему "решительное возражение".

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат полеты над Черным морем, ведь оно никому не принадлежит.

Кроме того, российские военные могли украсть американский беспилотник после того, как его сбили.

Спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, 32 государства сейчас работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России.

"Укроборонпром" начал производить 125-мм снаряды для танковой пушки

Это уже второй боеприпас, производство которого было развернуто в тесном партнерстве со страной НАТО за рубежом. По заказу Минобороны уже доставлена первая партия 125-мм снарядов для танков Т-64, Т-72 и Т-80.

Сейм Литвы единогласно признал ПИК "Вагнера" террористической организацией

Парламент Литвы решительно осудил использование каких-либо наемных групп, таких как "Вагнер", созданных при поддержке властей РФ, для совершения преступлений агрессии на территории Украины.

В резолюции говорится, что наемники "Вагнера" "совершают систематические, тяжкие преступления агрессии - убивают и пытают гражданских жителей Украины, бомбардируют жилые дома и другие гражданские объекты, что равняется терроризму".

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году, - президент Литвы

Гитанас Науседа подчеркнул, что украинцы своей кровью защищают свободу и демократические европейские ценности: "Украина принадлежит Европейскому союзу. Украинцы это доказали многими способами. И наша задача - помочь украинцам провести все необходимые реформы с целью присоединения к Евросоюзу".

Польша может поставить Украине истребители МиГ в течение 4-6 недель

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, однако больше никаких деталей он не сообщил.

Зеленский провел заседание Ставки: участники высказались за содержание Бахмута

Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута.

Кабмин представил свой план действий на 2023 год

В документе более 500 заданий в этом году.

"Этот документ позволит систематизировать работу Кабинета министров и центральных органов исполнительной власти в этом году. Это также накладывает больше ответственности на всех нас, ведь у каждого пункта есть конкретные исполнители и сроки выполнения", - сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин одобрил увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Да, правительство одобрило увольнение: