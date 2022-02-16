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РФ заявила об отводе части войск после учений, а Госдума поддержала проект о признании "ЛДНР": новости за 15 февраля

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Среда 16 февраля 2022 08:30
РФ заявила об отводе части войск после учений, а Госдума поддержала проект о признании "ЛДНР": новости за 15 февраля Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР", РФ заявила об отводе части войск после учений, Алина Паш подделала справку о поездке в Крым. Подробнее о том, что произошло во вторник, 15 феврадя - в материале РБК-Украина.

Госдума поддержала проект обращения к Путину о признании "ЛДНР"

Госдума обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР". Проект поддержал 351 депутат. Теперь решение за президентом РФ.

Верховная рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно "ЛДНР". Украина не признает эти "самопровозглашенные республики".

РФ заявила об отводе части войск после учений, которые проходят у границ Украины

В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились проверить заявление России. При этом высокопоставленный источник в украинской власти заявил, что Украина не фиксирует у своей границы ударные группировки вооруженных сил Российской Федерации. Количества войск недостаточно для масштабного вторжения.

В Украине произошли очередные кибератаки на интернет-ресурсы

В Украине вечером 15 февраля, произошел сбой в работе некоторых интернет-ресурсов. В частности, проблемы зафиксировали в работе интернет-банкингов ПриватБанка и Ощадбанка и в работе сайтов государственных органов.

Вероятно, на государственные сайты ведется DDoS-атака. Полиция открыла уголовное производство.

Из дела о ДТП с машиной Ярославского исчезли вещдоки. Подозревают работников морга

Из дела о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с машиной харьковского бизнесмена Александра Ярославского исчезли вещественные доказательства. Как уточнил министр внутренних дел Денис Монастырский, пропала одежда погибшего. Полиция подозревает, что к пропаже причастны работники Чугуевского морга.

Сообщается, что полиция уже установила перечень сотрудников морга, которые могут быть причастны к пропаже вещдоков, провела 5 обысков и 9 осмотров.

Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта

Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали 352 народных депутата.

Подробнее о том, что предусматривает документ – в материале РБК-Украина.

Алина Паш подделала справку о поездке в Крым и вряд ли попадет на Евровидение 2022

Алина Паш утверждала о легальной поездке в оккупированный Крым и наличии такой справки от Государственной пограничной службы Украины. Однако сами пограничники опровергли слова победительницы Нацотбора на Евровидение 2022.

Фейковая справка, предоставленная организаторам представителями певицы, является нарушением правил участия в национальном отборе на международный музыкальный конкурс. Подробности – в материале Styler.

Больше гламура: самые яркие показы на Неделе моды в Нью-Йорке

Вслед за украинской и скандинавскими Неделями моды стартовали показы в Нью-Йорке. Предлагаем обзор самых интересных коллекций из нью-йоркских подиумов, где свое видение предстоящего холодного сезона представили Proenza Schouler, LaQuan Smith и многие другие.

Ключевой темой большинства из них стало возвращение к модной реальности во всей красе – без доведенного до абсурда стремления к комфорту. Что предлагают носить дизайнеры будущей осенью и зимой – в материале Lite,

Зимы больше не будет? Синоптики показали свежий прогноз погоды до конца февраля

Погода в Украине до конца февраля, судя по данным разных синоптических ресурсов, будет преимущественно теплой. Днем будет плюсовая температура, а сильных ночных морозов больше не ожидается.

Так, по прогнозу ресурса Gismeteo, оставшиеся дни зимы будут в основном теплыми, но дождливыми. В ближайшие несколько суток нас ждут несколько морозных ночей, но дальше все изменится.

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