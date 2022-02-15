Украина не признает независимость "ЛДНР": Рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу

Верховная рада обратилась к НАТО, ООН и Евросоюзу относительно "ЛДНР". Украина не признает эти "самопровозглашенные республики".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на решение нардепов.

Нардепы приняли постановление об обращении Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому Парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира по поводу непризнания независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня Госдума рассмотрит два постановления об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что будет, если Россия признает "ЛДНР". По его словам, это будет означать выход из минских соглашений.