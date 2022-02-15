Российских войск недостаточно для вторжения. Наступательных группировок нет, - источник

Украина не фиксирует у своей границы ударные группировки вооруженных сил Российской Федерации. Количества войск недостаточно для масштабного вторжения.

Об этом РБК-Украина сообщил высокопоставленный источник во власти.

"Наступательные группировки не сформированы, не сформирован тыл, нет необходимых узлов связи", - сказал он.

Источник отметил, что возле украинских границ остаются около 120 тысяч российских военных. Этих сил, по его словам, недостаточно для проведения масштабной наступательной операции.

Собеседник подчеркнул, что во время учений "Кавказ", которые прошли в конце сентября 2020 года, Украина фиксировала у своих границ группировку в 220 тысяч военных, построенную в ударные соединения. Но эскалации удалось избежать.

Кроме того, говоря об учениях РФ в Черном и Азовском морях, источник отметил, что в итоге россияне открыли транспортные коридоры, глубина по которым составляет около 22 метров. Этого достаточно для прохода грузовых судов класса Panamax.

Отметим, на днях немецкое издание Spiegel сообщило, что США предупредили союзников в Европе о возможном нападении России на Украину в среду, 16 февраля.