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Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 11:54
Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты Фото: Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране - 1 марта. Соответствующий законопроект № 4668 поддержали сегодня 352 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Что предусматривает документ

  • определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут связи с изменениями в организации производства и при других условиях;
  • назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность.
  • увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;
  • установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;
  • устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Увеличение выплат

Таким образом, ожидается повышение минимального размера госвыплат до 5 025 грн.

В частности, для военнослужащих, госслужащих и ученых, а также увеличение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны: минимум для I группы - 5 025 грн, II - 4 610 грн, III группы - 4 396 грн.

Напомним, плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн из 11,1 млн пенсионеров. Однако размер пенсий повышен для 7,91 млн пенсионеров. По данным ПФУ, надбавку до 100 гривен включительно получили 46,3% граждан.

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