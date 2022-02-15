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Полиция открыла уголовное производство из-за кибератак на украинские интернет-ресурсы

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 22:57
Полиция открыла уголовное производство из-за кибератак на украинские интернет-ресурсы Фото: полиция открыла уголовное производство из-за кибератак на украинские интернет-ресурсы (freepik.com)
Автор: Анна Полисученко

Нацполиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские вебресурсы. Сегодня, 15 февраля, злоумышленники совершили мощные DDOS-атаки на ряд информационных ресурсов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Киберполиция начала проверку по обращению одного из государственных банков.

В частности, было зафиксировано перебои в работе вебсервисов государственных банков. Также атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что по состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена.

"Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для противодействия и локализации кибератаки", - говорится в сообщении.

По данному факту Главное следственное Управление Нацполиции открыло уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем и 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что США предложили помощь в расследовании кибератаки на Украину.

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