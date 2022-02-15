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Макрон и Байден договорились проверить, отвела ли Россия войска от границ Украины

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Париж, Вторник 15 февраля 2022 21:01
Макрон и Байден договорились проверить, отвела ли Россия войска от границ Украины Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 15 февраля. Лидеры договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

По данным издания, беседа Байдена и Макрона продолжалась около часа. Президенты подчеркнули важность сохранения координации действий в отношении России на фоне существующих угроз безопасности.

Байден и Макрон пришли к соглашению о необходимости проверить утверждения России о том, что она начинает отводить свои войска от границ с Украиной.

Напомним, 15 февраля Министерство обороны России объявило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь шла о войсковых округах, которые граничат с Украиной.

Отметим, по данным главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Россия стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.

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