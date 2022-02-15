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РФ заявила об отводе части войск после учений, которые проходят у границ Украины

Новина українською →
Москва, Вторник 15 февраля 2022 10:32
РФ заявила об отводе части войск после учений, которые проходят у границ Украины Фото: РФ начала отводить часть войск после учений, которые проходят у границ Украины (mil.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн", - рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.

Добавим, в СНБО не видят угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля и уверяют, что ситуация под контролем.

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