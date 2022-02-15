РФ заявила об отводе части войск после учений, которые проходят у границ Украины

Фото: РФ начала отводить часть войск после учений, которые проходят у границ Украины (mil.ru)

В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн", - рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.