РФ заявила про відведення частини військ після навчань, а Держдума підтримала проект про визнання ЛДНР: новини за 15 лютого

Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР", РФ заявила про відведення частини військ після навчань, Аліна Паш підробила довідку про поїздку до Криму. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 15 лютого – в матеріалі РБК-Україна.

Держдума підтримала проект звернення до Путіна про визнання "ЛДНР"

Держдума звернулась до президента Росії Володимира Путіна з проханням про визнання "ЛДНР". Проект підтримав 351 депутат. Тепер рішення за президентом РФ.

Верховна рада звернулась до НАТО, ООН та Євросоюзу щодо "ЛДНР". Україна не визнає ці "самопроголошені республіки".

РФ заявила про відведення частини військ після навчань, які проходять біля кордонів України

У Міноборони РФ заявили про початок повернення військових із навчань в місця постійної дислокації. Мова йде про Західний та Південний округи, що межують з Україною.

Президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон домовилися перевірити заяви Росії .При цьому високопоставлене джерело в українській владі повідомило, що Україна не фіксує біля свого кордону ударні угруповання Збройних сил Російської Федерації. Кількості військ недостатньо для масштабного вторгнення.

В Україні відбулися чергові кібератаки на інтернет-ресурси

В Україні ввечері 15 лютого стався збій в роботі деяких інтернет-ресурсів. Зокрема, проблеми фіксуються в роботі інтернет-банкінгів ПриватБанку та Ощадбанку та в роботі сайтів державних органів.

Ймовірно, на державні сайти ведеться DDoS-атака. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Зі справи про ДТП з машиною Ярославського зникли речдоки. Підозрюють працівників моргу

Зі справи про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) з машиною харківського бізнесмена Олександра Ярославського зникли речові докази. Як уточнив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, зник одяг загиблого. Поліція підозрює, що до зникнення причетні працівники Чугуївського моргу.

Повідомляється, що поліція вже встановила перелік співробітників моргу, які можуть бути причетні до зникнення речдоків, провела 5 обшуків і 9 оглядів.

Рада запровадила щорічну індексацію пенсій 1 березня: кому підвищать виплати

Верховна рада запровадила на законодавчому рівні дату щорічної індексації пенсій в країні - 1 березня. Відповідний законопроєкт № 4668 підтримали 352 народних депутати.

Детальніше про те, що передбачає документ – в матеріалі РБК-Україна.

Аліна Паш підробила довідку про мандрівку в Крим і навряд чи поїде на Євробачення 2022

Аліна Паш стверджувала про легальну поїздку в окупований Крим та наявність такої довідки від Державної прикордонної служби України. Однак самі прикордонники сьогодні спростували слова переможниці Нацвідбору на Євробачення 2022.

Фейкова довідка, надана організаторам представниками співачки, є порушенням правил участі в національному відборі на міжнародний музичний конкурс. Подробиці – в матеріалі Styler.

Більше гламуру: найяскравіші покази на Тижні моди у Нью-Йорку

Слідом за українським і скандинавськими Тижнями моди стартували покази в Нью-Йорку. Пропонуємо огляд найцікавіших колекцій з нью-йоркських подіумів, де своє бачення майбутнього холодного сезону презентували Proenza Schouler, LaQuan Smith і багато інших.

Ключовою темою більшості з них стало повернення до модної реальності у всій красі – без доведеного до абсурду прагнення до комфорту. Що пропонують носити дизайнери майбутньої осені і зими – в матеріалі Lite.

Зими більше не буде? Синоптики показали свіжий прогноз погоди до кінця лютого

Погода в Україні до кінця лютого, судячи з даних різних синоптичних ресурсів, буде переважно теплою. Вдень буде плюсова температура, а сильних нічних морозів більше не очікується.

Так, за прогнозом ресурсу Gismeteo, останні дні зими будуть в основному теплими, але дощовими. У найближчі кілька діб нас чекають кілька морозних ночей, але далі все зміниться.