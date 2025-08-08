РФ вдарила по нафтобазі SOCAR в Одеській області, є поранені, - джерела

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Зазначимо, раніше Одеська обласна прокуратура повідомляла про часткове руйнування насосної станції та пошкодження об'єктів одного з підприємств.

Джерела зазначають, що офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п'яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки.

За інформацією джерел, пожежу вдалося швидко локалізувати. Внаслідок ворожого удару четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.

Обстріл України 8 серпня

Нагадаємо, у ніч на 8 липня в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів". Внаслідок обстрілу травмувалась людина, є руйнування та спалахнула пожежа.

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували понад 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.