Пожежа та постраждалий: стало відомо про наслідки атаки РФ на Одещину

В ніч на 8 серпня Одеський район перебував під атакою російських дронів. Внаслідок обстрілу травмувалась людина, є руйнування та спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно", - повідомив Кіпер.

У передмісті, через падіння уламків збитих безпілотників, зайнялася суха трава - пожежу оперативно ліквідували.

За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджена будівля каналізаційно-насосної станції.

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів".

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.