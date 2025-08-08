В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова в Telegram.
"В місті чутно вибухи!" - написав він.
Також міський голова закликав бути особливо обережними мешканцям центральної частини Одеси та Пересипського району. За 5 хвилин додалось попередження для Хаджибейського району.
Зазначимо, що о 2:18 Повітряні сили повідомляли про рух групи ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік Одеси.
Тоді ж Геннадій Труханов звернувся до мешканців Одеси з проханням перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, пізно ввечері 7 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед" з декількох напрямків. Ціллю росіян була Київська область та Харків.
Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов близько опівночі повідомив про вибух, а потім уточнив про атаку "Шахедом" в Салтівському районі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві.