В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова в Telegram.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Також міський голова закликав бути особливо обережними мешканцям центральної частини Одеси та Пересипського району. За 5 хвилин додалось попередження для Хаджибейського району.

Зазначимо, що о 2:18 Повітряні сили повідомляли про рух групи ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Тоді ж Геннадій Труханов звернувся до мешканців Одеси з проханням перебувати у безпечних місцях.