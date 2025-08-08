ua en ru
Війна в Україні
Політика
В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо

Одеса, П'ятниця 08 серпня 2025 02:43
В Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів": що відомо Ілюстративне фото: наслідки після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Геннадія Труханова в Telegram.

"В місті чутно вибухи!" - написав він.

Також міський голова закликав бути особливо обережними мешканцям центральної частини Одеси та Пересипського району. За 5 хвилин додалось попередження для Хаджибейського району.

Зазначимо, що о 2:18 Повітряні сили повідомляли про рух групи ударних БПЛА з акваторії Чорного моря у бік Одеси.

Тоді ж Геннадій Труханов звернувся до мешканців Одеси з проханням перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, пізно ввечері 7 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами типу "Шахед" з декількох напрямків. Ціллю росіян була Київська область та Харків.

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов близько опівночі повідомив про вибух, а потім уточнив про атаку "Шахедом" в Салтівському районі. Там виникла пожежа на цивільному підприємстві.

