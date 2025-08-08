Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 75% ворожих дронів

Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили .

Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 82 повітряні цілі, що становить понад 75% від загальної кількості. Серед ліквідованого:

У ніч на 8 серпня противник атакував 108 засобами повітряного нападу:

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня вибухи лунали у Київській області, Харкові та Одесі.

Російська армія у ніч на п'ятницю, 8 серпня, дронами атакувала Бучанський район Київської області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі.

А близько 23:55 7 серпня у Харкові пролунали вибухи. У цей час Харків було атаковано "Шахедом". Внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Як стало відомо на ранок, у ніч на 8 серпня в Шостці Сумської області також була зафіксована атака "Шахедів". Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, але без руйнувань не обійшлось.