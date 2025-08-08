ua en ru
Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 75% ворожих дронів

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 08:19
Нічна атака на Україну: Повітряні сили знищили 75% ворожих дронів Фото: ППО знищила три чверті дронів за ніч (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 8 серпня противник атакував 108 засобами повітряного нападу:

  • 104-ма ударними дронами типу "Шахед",
  • безпілотниками-імітаторами різних типів,
  • 8-ма швидкісними (реактивними) дронами.

Атакували росіяни із напрямків:

  • Шаталово,
  • Курськ,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарськ - РФ.,
  • Чауда - тимчасово окупована територія Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 82 повітряні цілі, що становить понад 75% від загальної кількості. Серед ліквідованого:

  • 3 реактивні безпілотники,
  • 79 ворожих дронів типу "Шахед",
  • дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, що у ніч проти 8 серпня вибухи лунали у Київській області, Харкові та Одесі.

Російська армія у ніч на п'ятницю, 8 серпня, дронами атакувала Бучанський район Київської області. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі.

А близько 23:55 7 серпня у Харкові пролунали вибухи. У цей час Харків було атаковано "Шахедом". Внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві.

Як стало відомо на ранок, у ніч на 8 серпня в Шостці Сумської області також була зафіксована атака "Шахедів". Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, але без руйнувань не обійшлось.

