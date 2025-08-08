Є влучання у Шостці, руйнування по області: що відомо про нічний удар РФ по Сумщині

У ніч на 8 серпня в Шостці Сумської області була атака "Шахедів". Протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники, але без руйнувань не обійшлось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Олега Григорова , керівника Сумської ОВА.

У ніч проти 8 серпня російські війська атакували Шостку на Сумщині ударними безпілотниками.

Так, перші повідомлення про загрозу з’явилися близько 01:00: у напрямку міста рухалось кілька ворожих дронів.

Невдовзі у місті пролунали вибухи - працювала протиповітряна оборона. Очевидці повідомляли, що чули характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, а також серії гучних вибухів у небі.

Близько 01:40 моніторингові ресурси зазначили, що у Шостці "локаційно чисто" - тобто безпілотників над містом більше не фіксували. Однак повітряна тривога у Сумській області тривала до 02:41.

На ранок стало відомо, що у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох ворожих дронів постраждали кілька багатоповерхових житлових будинків, пошкоджено автомобілі та об’єкти соціальної інфраструктури.

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та фахівці, які обстежують територію та фіксують масштаби пошкоджень. Власникам зруйнованого або пошкодженого майна обіцяють надати всю необхідну допомогу.

Також в результаті нічної атаки постраждала Сумська громада. Як повідомляє місцева адміністрація, на щастя, загиблих немає, однак є руйнування та поранений.

Так, у Сумській громаді внаслідок атаки пошкоджено кілька нежитлових будівель, магазин і приватний автомобіль. Постраждав 54-річний чоловік - медики оперативно надали йому допомогу на місці, він лікується амбулаторно.

Зазначимо, що Сумщина залишається однією з найчастіше атакованих прикордонних областей України, де регулярно фіксуються обстріли, атаки дронів і спроби прориву ворожих ДРГ.