РФ ударила по нефтебазе SOCAR в Одесской области, есть раненые, - источники

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Отметим, ранее Одесская областная прокуратура сообщала о частичном разрушении насосной станции и повреждении объектов одного из предприятий.

Источники отмечают, что официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.

По информации источников, пожар удалось быстро локализовать. В результате вражеского удара четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь.

Обстрел Украины 8 августа

Напомним, в ночь на 8 июля в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов". В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.

Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.