Харків атакував "Шахед": у місті чути вибухи

П'ятниця 08 серпня 2025 00:16
UA EN RU
Харків атакував "Шахед": у місті чути вибухи Ілюстративне фото: у Харкові пролунали вибухи 7 серпня (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 7 серпня, атакувала дронами Харків. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За його даними, близько 23:55 7 серпня у місті пролунали вибухи. У цей час Харків було атаковано "Шахедом".

Вже о 00:01 він повідомив, що внаслідок атаки в Салтівському районі міста виникла пожежа на цивільному підприємстві. Наразі про постраждалих та масштаби руйнувань не повідомлялось.

Водночас, за даними Повітряних сил, наразі Україна перебуває під атакою декількох груп "Шахедів", які рухаються з різних напрямків.

Харків атакував &quot;Шахед&quot;: у місті чути вибухи

Атаки на Харків

Нагадаємо, ввечері 2 серпня російські загарбники запустили по Україні дрони "Шахед".

Окрім цього окупанти часто використовують для ударів по місту дрон "Молнія" - це дешевий безпілотник літакового типу, що може завдавати ударів по цілях на відстані до 40 кілометрів.

Зокрема, у п'ятницю, 1 серпня, російські окупанти вдарили таким дроном по житловому району. "Приліт" був біля багатоповерхівки в Київському районі.

Постраждали 10 людей, серед яких було троє дітей. Зокрема, постраждало 5-місячне немовля.

Харків Війна в Україні Атака дронів
