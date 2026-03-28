РФ третю добу атакує об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині: загинув працівник
Російські війська у суботу, 28 березня, знову атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" у Полтавській області. Загинув один працівник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".
"Дуже складний тиждень. Третю добу поспіль тривають удари по наших об’єктах на Полтавщині. Маємо болючу втрату. Загинув наш колега Роман Чмирхун. Він працював оператором технологічних установок", - повідомили у компанії.
У "Нафогазі" зазначили, що це вже друга людина, яку вбили росіяни у команді компанії за цей тиждень.
Удари по об'єктах "Нафтогазу"
Нагадаємо, вчора вночі, 27 березня, російські війська атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. В результаті обстрілу він вимушено зупинив свою роботу.
11 березня окупанти два дні поспіль завдавали ударів по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Ворог хоче зірвати постачання неросійської нафти в Європу.
Також ми писали, що ворог 8 березня атакував дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області.
У ніч на 20 лютого ворог теж вдарив дронами по нафтогазовій інфраструктурі у Полтавській області. Під удар потрапив один із об'єктів, внаслідок чого сталася пожежа.
Окрім того, вранці 27 січня, росіяни завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа і були негайно зупинені технологічні процеси.