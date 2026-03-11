РФ атакує південь України, щоб перекрити шлях неросійської нафти в ЄС, - "Нафтогаз"

Російські окупанти два дні поспіль завдають ударів по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Ворог хоче зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького у Facebook .

За його словами, для ударів по нафтових об'єктах росіяни використовують дрони. Були зафіксовані пошкодження і руйнування на одній із перекачувальних станцій. Унаслідок атак ніхто не загинув.

Корецький звернув увагу, що це вже далеко не перша атака росіян на різні ділянки інфраструктури "Нафтогазу".

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні поставки неросійської нафти в Європу", - написав він.

Рятувальники вже проводять ліквідацію наслідків обстрілу.

Загалом від початку року російські окупанти вже понад 30 разів атакували об'єкти інфраструктури "Нафтогазу".