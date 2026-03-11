ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ атакує південь України, щоб перекрити шлях неросійської нафти в ЄС, - "Нафтогаз"

16:51 11.03.2026 Ср
2 хв
Росіяни руйнують нафтотранспортну інфраструктуру України дронами
aimg Іван Носальський
РФ атакує південь України, щоб перекрити шлях неросійської нафти в ЄС, - "Нафтогаз" Ілюстративне фото: РФ б'є по перекачувальних станціях на півдні України (Getty Images)

Російські окупанти два дні поспіль завдають ударів по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Ворог хоче зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького у Facebook.

Читайте також: Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце

За його словами, для ударів по нафтових об'єктах росіяни використовують дрони. Були зафіксовані пошкодження і руйнування на одній із перекачувальних станцій. Унаслідок атак ніхто не загинув.

Корецький звернув увагу, що це вже далеко не перша атака росіян на різні ділянки інфраструктури "Нафтогазу".

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в м. Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні поставки неросійської нафти в Європу", - написав він.

Рятувальники вже проводять ліквідацію наслідків обстрілу.

Загалом від початку року російські окупанти вже понад 30 разів атакували об'єкти інфраструктури "Нафтогазу".

Удар по "Дружбі"

Нагадаємо, наприкінці січня російські окупанти вдарили по нафтопроводу "Дружба", через що постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину припинилося.

Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, після атаки більша частина внутрішнього обладнання нафтопроводу була пошкоджена внаслідок пожежі.

Водночас президент України Володимир Зеленський розповів, що на відновлення роботи "Дружби" може піти місяць-півтора.

Після атаки на нафтопровід Будапешт і Братислава почали ставити Україні ультиматуми. Зокрема, влада Угорщини заблокувала надання Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Нафтогаз України Російська Федерація Нефть Війна в Україні Атака дронів
Новини
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Україна отримає 90 млрд євро, попри Орбана: Politico розкрило план ЄС
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком