Росія другу добу поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Полтавщині

18:45 08.03.2026 Нд
1 хв
Роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинено
aimg Едуард Ткач
Росія другу добу поспіль атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Полтавщині Фото: наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків (Getty Images)

Російські окупанти у неділю, 8 березня, вже другу добу поспіль масовано атакують дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт групи "Нафтогаз".

Читайте також: Нафтогаз відкрив новий маршрут постачання газу: як це працює

У компанії поінформували, що через обстріли роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури зупинено. Також зафіксовано пошкодження та втрати. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Обстріл об'єктів "Нафтогазу"

Нагадаємо, що сьогоднішній обстріл "Нафтогазу" вже далеко не перший. Зокрема, в ніч на 20 лютого ворог теж вдарив дронами по нафтогазовій інфраструктурі у Полтавській області. Під удар потрапив один із об'єктів, внаслідок чого сталася пожежа.

Окрім того, вранці 27 січня, росіяни завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа і були негайно зупинені технологічні процеси.

До речі, обстріл 27 січня був вже п'ятнадцятим по об'єктах "Нафтогазу" з початку 2026 року.

