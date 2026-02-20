Палає пожежа, є руйнування: Росія знову вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині

У ніч на 20 лютого російські війська атакували ударними дронами нафтогазову інфраструктуру у Полтавській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

За інформацією компанії, під ворожий удар потрапив один із об’єктів інфраструктури. На місці триває пожежа, працюють підрозділи ДСНС та аварійні служби.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по енергетичній інфраструктурі.

За його словами, фахівці ДСНС і бригади компанії працюють над ліквідацією наслідків атаки в умовах підвищеної небезпеки та ризику повторних обстрілів.

Оновлено о 11:15

За уточненою інформацією начальника Полтавська обласна військова адміністрація Віталій Дяківнич, вночі під час чергової ворожої атаки було зафіксовано падіння БпЛА на території одного з підприємств Миргородського району.

"Унаслідок влучання виникла пожежа. За інформацією ДСНС ліквідація наслідків триває. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив очільник ОВА.