Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів РФ

12:25 27.03.2026 Пт
Які наслідки зафіксовані після ворожого обстрілу вночі?
aimg Костянтин Широкун
Газовидобувний об'єкт на Полтавщині зупинив роботу після ударів РФ Фото: газовидобувний об'єкт зупинив роботу після ударів РФ (facebook.com/DSNSKyiv)

Російські війська вночі атакували газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині. В результаті обстрілу він вимушено зупинив свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нафтогазу.

Читайте також: "Це чистий тероризм": РФ обстріляла ТЕЦ "Нафтогазу" у Херсоні, загинула працівниця

"Росія знову б’є по газовидобувній інфраструктурі Групи "Нафтогаз". Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", - зазначили у компанії.

Зазначається, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку ліквідовують підрозділи ДСНС. Також фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію. Лише з початку цього року РФ близько 40 разів атакувала інфраструктуру "Нафтогазу", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Удари РФ по "Нафтогазу"

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти два дні поспіль завдавали ударів по нафтотранспортній інфраструктурі України на півдні. Ворог хоче зірвати постачання неросійської нафти в Європу.

Також ми писали, що ворог 8 березня атакував дронами газовидобуток "Нафтогазу" у Полтавській області.

Окрім того, в ніч на 20 лютого ворог теж вдарив дронами по нафтогазовій інфраструктурі у Полтавській області. Під удар потрапив один із об'єктів, внаслідок чого сталася пожежа.

Окрім того, вранці 27 січня, росіяни завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" на Львівщині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа і були негайно зупинені технологічні процеси.

Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни