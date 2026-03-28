РФ третьи сутки атакует объект "Нафтогаза" на Полтавщине: погиб работник

Российские войска в субботу, 28 марта, снова атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. Погиб один работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Очень сложная неделя. Третьи сутки подряд продолжаются удары по нашим объектам на Полтавщине. Имеем болезненную потерю. Погиб наш коллега Роман Чмирхун. Он работал оператором технологических установок", - сообщили в компании.

В "Нафогазе" отметили, что это уже второй человек, которого убили россияне в команде компании за эту неделю.