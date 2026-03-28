РФ третьи сутки атакует объект "Нафтогаза" на Полтавщине: погиб работник

13:17 28.03.2026 Сб
2 мин
Это уже второй погибший за неделю
aimg Татьяна Степанова
РФ третьи сутки атакует объект "Нафтогаза" на Полтавщине: погиб работник

Российские войска в субботу, 28 марта, снова атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" в Полтавской области. Погиб один работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Очень сложная неделя. Третьи сутки подряд продолжаются удары по нашим объектам на Полтавщине. Имеем болезненную потерю. Погиб наш коллега Роман Чмирхун. Он работал оператором технологических установок", - сообщили в компании.

В "Нафогазе" отметили, что это уже второй человек, которого убили россияне в команде компании за эту неделю.

Удары по объектам "Нафтогаза"

Напомним, вчера ночью, 27 марта, российские войска атаковали газодобывающий объект "Нафтогаза" на Полтавщине. В результате обстрела он вынужденно остановил свою работу.

11 марта оккупанты два дня подряд наносили удары по нефтетранспортной инфраструктуре Украины на юге. Враг хочет сорвать поставки нероссийской нефти в Европу.

Также мы писали, что враг 8 марта атаковал дронами газодобычу "Нафтогаза" в Полтавской области.

В ночь на 20 февраля враг тоже ударил дронами по нефтегазовой инфраструктуре в Полтавской области. Под удар попал один из объектов, в результате чего произошел пожар.

Кроме того, утром 27 января, россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" на Львовщине. В результате обстрела возник пожар и были немедленно остановлены технологические процессы.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
