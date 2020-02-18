В РФ отреагировали на идею Зеленского, а украинцев готовятся эвакуировать из Китая: новости за 17 февраля

В РФ прокомментировали идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе, Украина планирует эвакуировать из Китая несколько десятков человек, "Нафтогаз" уточнил сумму убытков от оккупации Крыма. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 17 февраля, - в материале РБК-Украина

У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе

В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что "Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с "ДНР" и "ЛНР".

Украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы, - NRC

Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next. Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифиге заявил, что отстранение украинских прокуроров, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела.

В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

При эвакуации на борт людей с симптомами ОРВИ допускать не будут.

"Нафтогаз" уточнил сумму убытков от оккупации Крыма

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, "Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате происшествия двое детей погибли. Еще одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Суд арестовал криминального авторитета времен Януковича

Заводской районный суд Запорожья арестовал на 60 суток Евгения Анисимова - предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Напомним, 16 февраля в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Анисимов находился в розыске почти шесть лет. Последним убежищем преступника был арендованный дом в Конча-Заспе.

Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы

Одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Киевской области, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Броварах, уволили со службы. Соответствующий приказ об увольнении 17 февраля подписал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Напомним, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двоих людей. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

Народных депутатов отчитали за поведение в Раде

Народные депутаты Верховной рады Украины получили выговор за свое поведение в здании парламента, а также в сессионном зале. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратил внимание, что нардепы во время работы постоянно отвлекаются на посторонние занятия и это вызывает возмущение у избирателей.

Во время согласительного совета Разумков обратился к депутатам и сказал, что их поведение в сессионном зале непонятно для людей.