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Суд арестовал криминального авторитета времен Януковича

Новости » Общество     18.02.2020 - 00:57
Суд арестовал криминального авторитета времен Януковича
Фото: Евгений Анисимов (facebook.com/evgenyjchernyak)

Избрана мера пресечения без права внесения залога

Заводской районный суд Запорожья арестовал на 60 суток Евгения Анисимова - предполагаемого лидера преступной организации, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Мера пресечения для задержанного накануне подозреваемого была избрана вечером 17 февраля.

"Применено содержание под стражей без права внесения залога. Сама мера пресечения избрана ранее, в Орджоникидзевском районном суде города Запорожья. Защита возражала против ходатайства в полном объеме. Рассмотрение происходит в Заводском районном суде города Запорожья, потому что в Октябрьском не смогли образовать коллегию: судьи уже принимали участие в связанных делах, что является основанием для отвода/самоотвода", - рассказал представитель потерпевших, адвокат Дмитрий Гладкий.

Напомним, 16 февраля в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Анисимов находился в розыске почти шесть лет. Последним убежищем преступника был арендованный дом в Конча-Заспе.

Задержанного подозревают в незаконном хранении и переработке оружия, организации так называемых криминальных "сходок" и координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

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