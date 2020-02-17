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У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе

Новости » Политика     17.02.2020 - 11:39
У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина заявили, что необходимо мнение "ДНР" и "ЛНР"

В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского по патрулированию границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что "Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с "ДНР" и "ЛНР".

"Это новая инициатива. Для того чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автора этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал Песков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

Кроме того, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что пример и опыт Хорватии будет взят во внимание во время обсуждения идеи о создании совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ.

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