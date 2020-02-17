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Украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы, - NRC

Новости » Политика     17.02.2020 - 13:06
Украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы, - NRC
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Прокуроры были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы

Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.

Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.

Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.

По данным NRC Next, данная ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Однако увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. В частности, прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами.

Ранее секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что Генпрокуратура уволила руководителя украинской следственной группы по делу о катастрофе МН17 и еще одного прокурора.

Но в Генпрокуратуре тогда опровергли эту информацию и сообщили, что в международную следственную группу в этом расследовании от ГПУ входит 7 прокуроров, а в национальной следственной группе - 11 прокуроров.

"Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе Генерального прокурора", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Отметим, в июне 2019 года Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Добавим, первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта.

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