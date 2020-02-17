Украинские прокуроры, расследовавшие дело MH17, отстранены от работы, - NRC

Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Прокуроры были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы

Все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Об этом сообщила нидерландская газета NRC Next.

Издание пишет, что прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу (ССГ) со стороны Украины, лишились работы.

"В последние месяцы в ССГ не было ни одного прокурора от Украины", - пишет издание.

Кроме того, были уволены еще четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения "Боинга" под Донецком в июле 2014 года. Такие действия были сделаны в ходе реформы Генеральной прокуратуры Украины.