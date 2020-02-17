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В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

Новости » Общество     17.02.2020 - 15:27
В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Из Уханя эвакуируют 49 украинцев и до 25 иностранцев

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ожидается, что украинский самолет проведет эвакуацию из Уханя 18 февраля.

"Мы говорим о 49 украинских граждан и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам", - рассказал Ляшко.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины. Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать своих граждан из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

Ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Также сообщалось, что на проведение эвакуации граждан Украины из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Средства будут взяты Минфином с резервного фонда госбюджета.

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