ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко разъяснил отстранение прокуроров по делу МН17

Новости » Политика     17.02.2020 - 14:12
Пристайко разъяснил отстранение прокуроров по делу МН17
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина окажет помощь Нидерландам во время дальнейшего расследования

Отстранение украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, было связано с ротацией в рамках реформы Генеральной прокуратуры и не должно повлиять на дальнейшее расследование дела. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинская сторона обеспечит помощь Нидерландам, которая по согласию Украины занимается расследованием катастрофы МН17.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует при изменении, ротации следователей. Я уверяю вас, что генпрокурор и следователи, которые заняты делом... руководство знает, вопрос рассматривается, но он происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи идут. Есть наработанные материалы", - сказал Пристайко.

Также глава МИД Украины отметил, что на данный момент завершилась техническая часть расследования, во время которого было установлено каким именно российским "Буком" был сбит малайзийский самолет.

"Суд будет 9 марта. Это уже уголовное дело, техническое дело закончилось. Определенны результаты каким именно российским "Буком" был сбит самолет. Мы подходим к важному уголовному расследованию. Кстати, глава МИД Нидерландов был на заседание 5 министров, чтобы поделиться опытом, как защищать интересы государства в такой катастрофе", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее нидерландские СМИ сообщили, что все шесть украинских прокуроров по делу МН17 были освобождены от исполнения своих обязанностей в ходе реформы. Сообщалось, что увольнения могут быть серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых.

Отметим, в июне 2019 года Совместная следственная группа по делу о катастрофе малайзийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 состоится 9 марта. В заседании примут участие адвокаты россиян, которых следствие считает причастными к катастрофе.

Пристайко исключает разбирательства с Ираном по примеру трибунала MH17 Украина будет вести переговоры о компенсации с Ираном от имени пяти стран
Новости Украины расследованиеМН17Вадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь