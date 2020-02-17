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В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 21:50
В Харьковской области дети провалились под лед, двое погибли
Иллюстративное фото (lviv.dsns.gov.ua)

Еще один ребенок с переохлаждением находится в больнице

В городе Лозовая Харьковской области под лед провалились трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате происшествия двое детей погибли.

"17 февраля в 19 час. 35 мин. в ГСЧС поступила информация о том, что в г. Лозовая на пруду провалились под лед 3 детей (2007 г.р.), двое из которых утонули", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Еще одного ребенка спасли местные жители. Ребенка с переохлаждением в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Напомним, в начале февраля в селе Долинское Запорожской области под лед провалились трое детей 2014 года рождения. В результате инцидента дети погибли.

Также РБК-Украина сообщало, что под лед провалились рыбаки вблизи села Новый Яр во Львовской области. Трех госпитализировали, 34-летний житель Винницкой области умер по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения.

Во Львовской области под лед провалились рыбаки, есть погибший В полиции сообщили подробности гибели троих детей под Запорожьем
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