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Президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО

Новости » Политика     15.02.2020 - 16:14
Президент предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом он заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский рассказал, что поднимал этот вопрос на нормандской встрече 9 декабря. Сейчас этот вопрос обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.

Зеленский также заверил, что Украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей без контроля за границей.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины предложил идею секторального разведения сил на Донбассе. По его словам, в контактной группе в Минске украинская сторона предложила и уже почти согласовала один участок разведения.

Добавим, также Зеленский заявил, что местные выборы в Украине осенью должны состояться на Донбассе и в Крыму.

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